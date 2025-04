POL-ST: Greven, Verkehrsunfall mit S-Pedelec-Fahrer, 34-jähriger Münsteraner schwer verletzt

Westerkappeln (ots) - Im August 2024 ist einer Frau in einem Supermarkt in Westerkappeln das Portemonnaie gestohlen worden. Anschließend wurde von einer weiblichen Tatverdächtigen Geld mit der EC-Karte des Opfers an einem Geldautomaten abgehoben. Die Polizei sucht jetzt im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach dieser Frau. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte auf der Wache in Ibbenbüren, Telefon ...

