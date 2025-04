POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Firmenwagen

Wettringen (ots) - In der Nacht von Dienstag (15.04.) auf Mittwoch (16.04.) haben Unbekannte sich Zugang zu zwei Firmenwagen verschafft. Am Welberger Damm brachen die Unbekannten an einem Fiat Ducato, der in Höhe der Hausnummer 2 abgestellt war, gewaltsam eine Hecktür auf. Anschließend entwendeten sie einen Langhalsschleifer der Firma Festool. An der Lükenstiege hebelten die Täter an einem Mercedes Sprinter das ...

mehr