Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Presse Apolda

Apolda (ots)

Im Tatzeitraum vom 27.04.2025, 20:00 Uhr zum 30.04.2025, 17:00 Uhr kam es im Bereich der Graf-Wichmann- Straße in Apolda zu einem Einbruch in einen Kleingarten der dortigen Kleingartenanlage Am Südhang e.V. Bislang unbekannter Täter verschaffte sich hier Zutritt zu einem nur teilweise umfriedeten Gartengrundstück und entwendete hier aus einem unverschlossenen Schuppen Holzkohle im Wert von 23,99 Euro und Profilholzlatten im Wert von 97,93 Euro. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

