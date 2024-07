Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 67-Jährigen mit Bierflasche angegriffen - Bundespolizei fasst flüchtigen Täter

Wuppertal (ots)

Ein Mann (33) griff am Sonntagnachmittag (07. Juli) einen Reisenden (67) im Bahnhof Wuppertal-Oberbarmen mit einer Bierflasche an. Der Tatverdächtige flüchtete und konnte bei einer Nahbereichsfahndung durch die Bundespolizei festgenommen werden. Gegen den 33-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Grundlos schlug der 33-jährige Deutsche mit einer Bierflasche auf den 67-jährigen Deutschen ein und verursachte eine Platzwunde an der linken Schläfe. Im weiteren Verlauf kam es zu einem weiteren Angriff mit einem unbekannten Gegenstand. Dabei wurde der 67-Jährige am linken Arm verletzt. Der Tatverdächtige flüchtete, der Geschädigte stieg in einen Zug und tätigte einen Notruf. Am Haltepunkt Langerfeld stieg der 67-Jährige aus und ließ sich von einer Rettungswagenbesatzung erstversorgen.

Im Bahnhof Oberbarmen wurde der Tatverdächtige angetroffen und vorläufig festgenommen. Beamte der Bundespolizei stellten die Personalien fest und leiteten ein Strafverfahren wegen der gefährlichen Körperverletzung ein. Der Mann wurde auf freiem Fuß belassen.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell