Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Kabeldiebstahl am ehemaligen Stellwerk Duisburg-Ruhrort - Bundespolizei ermittelt

Duisburg (ots)

Am Wochenende (06. Juli) gegen 4.30 Uhr, entwendeten unbekannte Täter Metall/Telekommunikationskabel aus dem Gleisbereich am ehemaligen Stellwerk Duisburg-Ruhrort. Bundespolizisten stellten Hebelwerkzeug sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Ein Mitarbeiter der DB AG informierte die Bundespolizei über einen Kabeldiebstahl am oben genannten Stellwerk. Dabei soll es in den frühen Morgenstunden zu einer Störungsalarmierung gekommen sein. Techniker der Deutschen Bahn stellten fest, dass die Telekommunikationskabel, die sich in den Kabelschächten im Gleisbereich befanden, abgeschnitten und entwendet wurden. Eingesetzte Beamte der Bundespolizei fertigten Lichtbilder, konnten Aufbruchswerkzeug sicherstellen und im näheren Umfeld abgeschnittene Ummantelung der Kabel auffinden.

Es wurde festgestellt, dass die unbekannten Täter rund 150 Meter Telekommunikationskabel entwendet haben. Eine Schadenshöhe wird auf 50.000 Euro geschätzt. Die Bundespolizei leitete ein Strafverfahren gegen die unbekannten Täter wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls, der Störung öffentlicher Betriebe und der Sachbeschädigung ein.

