Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Diebstähle und sexuelle Belästigung - Bundespolizei ermittelt gegen 26-Jährigen

Hamm (ots)

Mit einem besonders rücksichtslosen Straftäter hatte es die Bundespolizei in Hamm am frühen Samstagmorgen (6. Juli) zu tun.

Eine Frau meldete dem Zugpersonal im ICE, dass sie kurz zuvor Opfer einer sexuellen Belästigung geworden sei. Im Halbschlaf habe sich ein Mann über sie gebeugt und ihr an die Brüste gefasst. Als sie den Übergriff bemerkte, sei er verschwunden. Darüber hinaus habe er ihre Reiseverpflegung gestohlen. Der Zugbegleiter forderte die Bundespolizei in Hamm an und machte sich auf die Suche nach dem Mann. Er fand ihn, als er gerade eine schlafende Frau bestahl. Zur Rede gestellt, gab dieser das gestohlene Smartphone zurück.

Beim Halt in Hamm nahmen sich die Bundespolizisten des 26-jährigen Algeriers an, als sich ein weiterer Geschädigter meldete, der Bargeld, Kreditkarte und Kopfhörer vermisste. Diese Gegenstände hatte der Zugbegleiter kurz zuvor auf einer Bordtoilette gefunden, die der gestellte Dieb unmittelbar davor verlassen hatte.

Der Algerier ist wegen Eigentumsdelikten bekannt und hat bereits Haftstrafen wegen Diebstahls verbüßt. Die Bundespolizei hat Strafverfahren wegen Diebstahls und sexueller Belästigung eingeleitet.

