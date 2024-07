BPOL NRW: Bundespolizei stellt 22-Jährigen mit Waffe im Gepäck

Essen (ots) - In der Nacht zu Sonntag (7. Juli) kam es in einem Schnellrestaurant im Hauptbahnhof Essen zu einer Streitigkeit zwischen zwei Männer. Dabei schleuderte einer von ihnen seinen Kontrahenten gegen eine Wand und trat schließlich auf ihn ein. Bundespolizisten stellten den Aggressor und nahmen ihn in Gewahrsam. Gegen 1 Uhr wurde die Bundespolizei Essen über ...

mehr