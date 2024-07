Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach Einreise auf direktem Weg in die Justizvollzugsanstalt - Bundespolizei nimmt gesuchten Mann fest

Düsseldorf (ots)

Im Rahmen einer stichprobenartigen Einreisekontrolle eines Fluges aus Athen/Griechenland wurde am gestrigen Sonntagvormittag (07.07.2024) ein irakischer Staatsangehöriger durch die Bundespolizei am Flughafen Düsseldorf kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten fest, dass nach dem 43-Jährigen gefahndet wurde. Die Staatsanwaltschaft Köln hatte im Mai dieses Jahres einen Haftbefehl wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den bereits im Juli 2021 Verurteilten erlassen. Die Geldstrafe in Gesamthöhe von 4.200 Euro konnte durch den in Bergisch Gladbach lebenden Mann nicht beglichen und somit die Ersatzfreiheitsstrafe in Gesamthöhe von 60 Tagen nicht abgewendet werden. Nach Festnahme und Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verurteilte durch die Bundespolizei den Justizbehörden überstellt.

