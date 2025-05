Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Fast-Food Restaurant Reizgas gesprüht

Weimar (ots)

Am Donnerstagabend kam es im Fast-Food Restaurant in der Kromsdorfer Straße zu einem folgenreichen Vorfall. Ein bisher unbekannter Täter versprühte vermutlich Pfefferspray im Kassenbereich des Restaurants. Vorerst unerkannt konnte er die Örtlichkeit verlassen. Wenig später hatten die ersten Mitarbeiter mit Reizungen der Atemwege zu kämpfen. Insgesamt sechs Angestellte und fünf Gäste im Alter von 12-29 Jahren klagten über Halsschmerzen und Reizhusten. Einer der Geschädigten musste ins Klinikum gebracht werden, für die anderen reichte eine medizinische Versorgung vor Ort. Die hinzugerufenen Kollegen der Feuerwehr nahmen Messungen und die Lüftung des Raumes vor. Wer hat möglicherweise Verdächtiges wahrgenommen? Hinweise erbittet die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

