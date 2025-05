Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Einbrüche in der Weimarer Innenstadt

Weimar (ots)

Über den Feiertagszeitraum rund um den 1. Mai drangen bislang unbekannte Täter in ein Fahrradgeschäft in der Weimarer Innenstadt ein. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt, indem sie eine Tür zum Ladengeschäft aufhebelten. Im Inneren durchwühlten sie mehrere Räume und entwendeten unter anderem zwei hochwertige Rennräder, diverse Fahrradteile, IT-Hardware sowie Bargeld. Der Beuteschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Zusätzlich entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Ein weiterer Einbruch ereignete sich am frühen Samstagmorgen gegen 06:15 Uhr am Theaterplatz in Weimar. Eine unbekannte männliche Person verschaffte sich hier gewaltsam Zutritt zu einem Kioskgeschäft. Dort zerstörte der Mann eine Glasvitrine und entwendete eine darin ausgestellte Spielekonsole im Wert von ca. 900 Euro. Die Höhe des verursachten Sachschadens wird auf 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu tatverantwortlichen Personen machen können, sich bei der Polizeiinspektion Weimar zu melden.

