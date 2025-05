Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Zeugen zu sexueller Belästigung in Linienbus gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (20.05.2025) zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr belästigte ein bislang noch unbekannter Täter ein zwölfjähriges Kind in einem Linienbus der Buslinie 592 zwischen Vaihingen an der Enz und Horrheim sexuell. Der unbekannte Täter soll während der Busfahrt neben dem Opfer gestanden und hierbei sein sichtbar erigiertes Glied durch die Hose am Oberschenkel der Zwölfjährigen gerieben haben. Auch als das Opfer versuchte ein Stück zur Seite zu weichen, folgte der Täter und führte die sexuelle Belästigung weiter fort. Dies unterlies er erst, als er aus dem Bus an einer Haltestelle in Horrheim ausstieg. Zuhause vertraute sich das Opfer ihrer Familien an, welche daraufhin Anzeige bei der Polizei erstattete. Bei dem Täter soll es sich um einen rund 180 Zentimeter großen Mann mit rotbraunen kurzen Haaren und gleichfarbigen Dreitagebart gehandelt haben. Der rund 20 bis 24 Jahre alte Täter hatte zur Tatzeit ein weißes Oberteil und eine enggeschnittene helle Bluejeans an. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225 oder hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de, hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

