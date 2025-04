POL-PDTR: Girl's Day bei der Polizeiinspektion Idar-Oberstein

Waldweiler (ots) - Am Donnerstag, dem 03.04.2025, kam es gegen 15:25 Uhr in der Ortslage Waldweiler, innerorts gelegener Streckenabschnitt der K 72, zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Hier kollidierte ein in Richtung Schillingen fahrender Leichtkraftradfahrer mit einem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Traktorfahrer, welcher das Leichtkraftrad, im Zuge eines Abbiegevorganges, übersah. Der ...

mehr