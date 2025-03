Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Verkehrsunfall

Pedelec-Fahrerin schwer verletzt

Geldern-Vernum (ots)

Am Dienstagmittag (18. März 2025) ereignete sich auf der Kölner Straße (B9) ein Verkehrsunfall, bei dem eine 73-jährige Pedelec-Fahrerin schwer verletzt wurde. Gegen kurz vor 13:00 Uhr war eine 32-jährige Autofahrerin aus Geldern mit ihrem Skoda Fabia auf dem Meiersteg unterwegs und wollte nach links auf die Kölner Straße in Richtung Kerken fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit der Pedelec-Fahrerin aus Kerken, die auf dem Geh- und Radweg an der Kölner Straße unterwegs war und gerade die Einmündung zum Meiersteg passieren wollte. Die 73-Jährige wurde bei der Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B9 zwischenzeitig gesperrt. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell