POL-BO: Schwerer Unfall in Bochum: Drei Schwerverletzte und rund 13.000 Euro Sachschaden - Zeugen gesucht

Bochum (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Oststraße 27 in Bochum-Wattenscheid und sucht Zeugen. Am frühen Mittwochmorgen, 6. November, gegen 0.35 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter vor das Schaufenster, entfernten eine Holzplatte und entwendeten Gegenstände aus der Auslage. Anschließend flüchteten sie in Richtung August-Bebel-Platz. Nach Zeugenaussagen soll ...

mehr