Polizei Bochum

POL-BO: Besonders schwerer Fall des Diebstahls: Wer kennt diese beiden Personen?

Bochum (ots)

Nach einem besonders schweren Fall des Diebstahls in einem Bochumer Parkhaus veröffentlicht die Polizei mit richterlichem Beschluss Fotos einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diese beiden Personen?

Die Fotos der Tatverdächtigen finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: https://polizei.nrw/fahndung/150327

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde vom LKA gelöscht.

Den bislang unbekannten Tatverdächtigen wird vorgeworfen, sich am 23. Juni 2024, zwischen 3 Uhr und 4.30 Uhr Zugang zu einem Parkhaus an der Massenbergstraße 15 in Bochum verschafft zu haben. Dort öffneten sie mit einem Schraubendreher gewaltsam einen Kassenautomaten und entwendeten mehrere Geldkassetten mit Bargeld.

Wer kennt die abgebildeten Personen oder kann Angaben zu deren Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat unter den Rufnummern 0234 909-8105 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell