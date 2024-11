POL-BO: Unfall zwischen Pkw und Rettungswagen: Drei Leichtverletzte und rund 20.000 Euro Sachschaden

Herne (ots) - Unbekannte haben in der Nacht vom 03.11.204 auf den 04.11.2024 einen Geldautomaten an der Bahnhofstrasse 75 in Herne gesprengt. Die Täter lösten gegen 3 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten damit den im Erdgeschoß des Gebäudes aufgestellten Geldautomaten. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. In den oberen Etagen des Objekts befinden sich Wohnungen, Personen wurden durch die Sprengung nicht ...

