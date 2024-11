Polizei Bochum

POL-BO: Unbekannte sprengen Geldautomaten in Herne

Herne (ots)

Unbekannte haben in der Nacht vom 03.11.204 auf den 04.11.2024 einen Geldautomaten an der Bahnhofstrasse 75 in Herne gesprengt. Die Täter lösten gegen 3 Uhr einen Sprengsatz aus und beschädigten damit den im Erdgeschoß des Gebäudes aufgestellten Geldautomaten. Am Gebäude entstand erheblicher Sachschaden. In den oberen Etagen des Objekts befinden sich Wohnungen, Personen wurden durch die Sprengung nicht verletzt. Die Anwohner wurden evakuiert und werden derzeit betreut.

Die Dortmunder Polizei leitet den Einsatz. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sichert am Tatort Spuren.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Erkenntnisse zur Höhe der Tatbeute sind derzeit nicht möglich.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen, zu Tatverdächtigen oder möglichen Fluchtfahrzeugen machen können, melden sich bitte beim Kriminaldauerdienst des PP Bochum unter der 0234/909-4441.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell