Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Handygeschäft - Polizei sucht Zeugen

Bochum (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in ein Handygeschäft an der Oststraße 27 in Bochum-Wattenscheid und sucht Zeugen.

Am frühen Mittwochmorgen, 6. November, gegen 0.35 Uhr begaben sich bislang unbekannte Täter vor das Schaufenster, entfernten eine Holzplatte und entwendeten Gegenstände aus der Auslage. Anschließend flüchteten sie in Richtung August-Bebel-Platz.

Nach Zeugenaussagen soll es sich bei den Tatverdächtigen um drei "südländisch aussehende" Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren handeln, die mit Jogginganzügen bekleidet waren.

Genaue Angaben zum Diebesgut stehen aktuell noch aus.

Die Polizei bittet um Hinweise unter den Rufnummern 0234 909-8405 oder -4441 (Kriminalwache).

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell