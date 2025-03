Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Grundschule - Täter entwenden Geldkassette

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Hellwinkel, Schreberstraße

25.03.2025, 20.00 Uhr bis 26.03.2025, 06.30 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen in eine Grundschule in der Schreberstraße im Wolfsburger Stadtteil Hellwinkel ein und entkamen unerkannt.

Der Hausmeister der Schule entdeckte zu Arbeitsbeginn, dass in die Grundschule eingebrochen worden war. Auf bisher unbekannte Weise verschafften sich die Täter mutmaßlich am Dienstagabend Zutritt zu der Schule. In der Folge wurden verschiedene Räume durchsucht und sich gewaltsam Zutritt zum Lehrerzimmer verschafft. Hier entdeckten die unbekannten Täter eine Geldkassette mit Bargeld und entwendeten diese. Im Anschluss verließen sie das Gebäude und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell