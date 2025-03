Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sperrmüll in Brand gesteckt - Polizei sucht Zeugen

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Albrechtstraße

26.03.2025, 21.50 Uhr

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend einen Sperrmüllhaufen in der Albrechtstraße in Helmstedt in Brand gesteckt. Personen wurden nicht verletzt.

Ein Zeuge entdeckte gegen 21.50 Uhr einen Feuerschein inmitten des Sperrmüllhaufens vor einem Wohnhaus und verständigte umgehend die Feuerwehr.

Beim Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Brand bereits ausgeweitet. Durch sofortige Löscharbeiten konnte ein Übergriff auf das Wohnhaus jedoch verhindert werden. An dem Haus entstand leichter Gebäudeschaden.

Im Laufe der Löscharbeiten stellte sich heraus, dass das Wohnhaus derzeit nicht bewohnt ist.

Die Ermittler gehen von vorsätzlicher Brandstiftung aus und suchen Zeugen, die Angaben zum Brandgeschehen oder verdächtigen Personen geben können. Hinweise bitte an das 1. Fachkommissariat in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell