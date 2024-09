Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Verdacht der Verkehrsunfallflucht - Fahrradfahrer leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am vergangenen Samstag (28.09.2024) in Bonn-Castell hat das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei die Ermittlungen wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht aufgenommen und sucht Zeugen.

Zur Unfallzeit gegen 22 Uhr befuhr ein 25-jähriger Radfahrer die Drususstraße aus Richtung Rosental kommend in Fahrtrichtung An der Esche. Nach seinen Angaben sei ihm ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit entgegengekommen, so dass er nach links habe ausweichen müssen. Dort sei er dann gegen das Heck eines am linken Fahrbahnrand geparkten Pkw gestoßen, woraufhin er gestürzt sei. Das Auto hätte daraufhin seine Fahrt fortgesetzt. Weitere Details zu dem Kraftfahrzeug konnte der 25-Jährige, der leicht verletzt wurde, nicht angeben. Am dem geparkten Pkw entstand kein Sachschaden.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich dann Hinweise auf eine mögliche Alkoholisierung des Fahrradfahrers. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von rund 1,9 Promille. Zur Beweissicherung entnahm ein Arzt dem 25-Jährigen auf einer Polizeiwache eine Blutprobe.

Hinweise zum Unfallhergang und/oder zu dem flüchtigen Pkw nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mal an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell