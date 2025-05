Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Bankfiliale gepöbelt

Jena (ots)

Ob es eine Fehlbedienung oder ein technisches Problem war, weshalb der Geldautomat nicht funktionierte, ist nicht bekannt. Jedoch geriet deshalb ein 28-Jähriger am gestrigen Mittag am Emil-Höllein-Platz derart in Rage, dass die Polizei hinzugerufen werden musste. Der Mann regte sich über die Situation auf und fing sogleich an, eine 19-Jährige zu bepöbeln, welche am Automaten gegenüberstand. Auch bedrohte er die Frau verbal, stieß sie vom Automaten weg und versuchte sie zu schlagen. Ein Mitarbeiter kam hinzu, ging dazwischen und wollte ihn aus der Filiale begleiten. Dagegen wehrte sich der 28-Jährige derart, dass der 36-jährige Mitarbeiter ihn zu Boden brachte und dort fixierte. Dabei wurde das Jackett des Mitarbeiters beschädigt. Die eintreffenden Beamten stellten vor Ort eine Alkoholisierung von über 4,2 Promille fest, nahmen den 28-Jährigen in Gewahrsam und leiteten die fälligen Ermittlungsverfahren ein.

