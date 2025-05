Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In Kletterhalle eingebrochen

Weimar (ots)

Im Zeitraum von Montag bis Dienstag brachen unbekannte Täter in die Weimarer Kletterhalle ein. Dafür wurde mittels Schraubendreher die Eingangstür aufgehebelt und im Inneren Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurden ein Tablet und die Tageseinnahmen im unteren dreistelligen Bereich. Hinweise erbittet die Polizei Weimar unter 03643 882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de.

