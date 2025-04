Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Pkw brennt im Parkhaus aus - Ermittlungen zur Brandursache dauern an

Herford (ots)

(hd) Am Donnerstagvormittag (24.04.2025) geriet gegen 10:20 Uhr ein VW Multivan, der in einem am Bahndamm in Herford gelegenen Parkhaus abgestellt war, in Brand. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle bringen und löschen. An dem Pkw entstand dennoch erheblicher Sachschaden. Der Motorraum und die Fahrzeugfront brannten komplett aus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zur Brandursache können gegenwärtig noch keine Angaben gemacht werden. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brandgeschehen gemacht haben, werden diese gebeten, telefonisch Kontakt mit der Polizei aufzunehmen (Tel.: 05221 / 888-0).

