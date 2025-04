POL-HF: Auffahrunfall - Eine Person bei Verkehrsunfall verletzt

Bünde (ots) - (hd) Unbekannte haben in Bünde im Zeitraum vom 18.04.2025 bis 20.04.2025 in elf Fällen Reifen von geparkten Pkw zerstochen. Die Taten fanden stets in den Abend- / Nachtstunden statt. In vier Fällen wurden Fahrzeuge an der Brunnenallee angegangen. Jeweils dreimal traf es Autos an der Heidestraße und an der Dobergstraße. Ein Pkw wurde an der Bahnhofstraße beschädigt. Aufgrund der örtlichen und ...

