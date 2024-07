Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Straßenbahn übersehen

Ludwigshafen-Friesenheim (ots)

Am Samstagnachmittag, 20.07.2024 gegen 12:00 Uhr, kam es an der Kreuzung Karl-Müller-Straße, Ecke Carl-Bosch-Straße, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einer Straßenbahn. Der 28-jährige Frankenthaler befuhr die Carl-Bosch-Straße stadtauswärts mit seinem Transporter und wollte Höhe der Kreuzung nach links in die Karl-Müller-Straße abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und kollidierte mit der vorfahrtberechtigten Straßenbahn. Durch die Kollision verletzten sich beide Insassen des Transporters leicht. Es entstanden erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welcher im 5-stelligen Bereich liegen wird, jedoch noch nicht näher beziffert werden kann.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell