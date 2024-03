Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Fahrzeugteile an Mercedes Sprinter ausgebaut

Wer kann Hinweise geben?

Groß-Zimmern (ots)

An einem in der Johannes-Held-Straße geparkten silbernen Mercedes Vito machten sich bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag (22.3.) 19 Uhr und Samstagmorgen (23.3.) 07 Uhr zu schaffen. Über ein Fenster des Wagens verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zum Fahrzeuginnenraum. Hier entwendeten sie das Digitaldisplay, öffneten die Motorhaube und bauchten hier die beiden Scheinwerfer und die Frontstoßstange aus. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung und hinterließen einen Schaden über mehrere Tausend Euro. Sachdienliche Hinweise nehmen die Ermittler des Kommissariats 21/22 aus Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

