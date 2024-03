Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Landkreis Darmstadt-Dieburg: Mehrere Objekte im Visier Krimineller

Einbruchskommissariat sucht Zeugen

Landkreis Darmstadt-Dieburg (ots)

Nachdem es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen im Bereich des Landkreises Darmstadt-Dieburg kam, hat das Einbruchskommissariat K 21/22 aus Darmstadt die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen.

So haben sich Kriminelle zwischen Freitagmorgen (22.3.) und Sonntagabend (24.3.) an einem Einfamilienhaus im Stetteritzring in Roßdorf zu schaffen gemacht. Gewaltsam hebelten sie eine Balkontür auf, um in das Wohnhaus zu gelangen. Nach bisherigen Erkenntnissen erbeuteten die ungebetenen Gäste wertvollen Schmuck und eine Digitalkamera. Anschließend flüchteten sie unbemerkt.

In Pfungstadt hebelten bislang unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Freitag (22.3.) 11 Uhr und Sonntag (24.3.) 19:30 Uhr ein Fenster zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Büchnerweg auf. Sie öffneten sämtliche Schränke, entwendeten Schmuck und Bargeld und flüchteten nach ihrer Tat unerkannt.

Wie der Polizei am Samstag (23.3.) bekannt wurde, hebelten auch in Ober-Ramstadt unbekannte Täter gewaltsam eine Balkontür eines Einfamilienhauses in der Nieder-Ramstädter Straße auf. Der Tatzeitraum hier liegt zwischen Samstag (24.2.) und Donnerstag (14.3.). Die Eindringlinge durchsuchten das ganze Objekt, wühlten in mehreren Schränken und Schubladen und entwendeten ein Mobiltelefon und ein Laptop. Mit der Beute verließen sie den Tatort.

Mit einer Verdichtungsramme entfernten sich Diebe aus einem Rohbau in der Otto-Hahn-Straße in Groß-Umstadt. Hier verschafften sich die Kriminellen zwischen Freitagnachmittag (22.3.), 16.30 Uhr und Samstagmittag (23.3.), 13 Uhr zunächst Zugang zum eingezäunten Baugrundstück und öffneten dort gewaltsam einen verschlossenen Baucontainer. Aus diesem Container entwendeten sie die Verdichtungsramme und machten sich anschließend unbemerkt aus dem Staub.

Eine Überwachungskamera verschreckte vermutlich einen unbekannten Täter am Freitag (22.3.) auf einer Baustelle in der Röntgenstraße in Groß-Zimmern. Gewaltsam hebelte er gegen 21.30 Uhr ein verschlossenes Tor auf, um sich Zugang zum Gelände zu verschaffen. Als er auf dem Grundstück den Rohbau betrat, entdeckte er die Überwachungskamera und ergriff sofort die Flucht.

Bargeld und Werkzeug entwendeten Unbekannte aus einer Lagerhalle in der Darmstädter Straße in Pfungstadt. Im Zeitraum zwischen Montagabend (18.3.) und Freitagabend (22.3.) machten sie sich an insgesamt drei Türen zu schaffen. Lediglich bei einer Tür hatten sie Erfolg, drangen in den Innenraum ein und flohen anschließend mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Das Kommissariat 41 aus Dieburg hat in den zwei Fällen aus Groß-Umstadt und Groß-Zimmern die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise aus der Bevölkerung unter der Telefonnummer 06071/9656-0 entgegen. Die Ermittlerinnen und Ermittler des Kommissariats 21/22 in Darmstadt haben in den jeweiligen anderen Einbrüchen die Arbeit aufgenommen, prüfen Tatzusammenhänge und nehmen sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151 / 969-0 entgegen.

