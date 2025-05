LPI-J: Abkürzung mit Folgen

Jena (ots) - Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin kam es am Dienstagmorgen auf dem Spitzweidenweg. Die 65-jährige Zweiradfahrerin fuhr auf der Scharnhorststraße und querte den spitzweidenweg, um auf das gegenüberliegende Grundstück zu fahren. Am Einmündungsbereich heilt die Dame an. Ein 58-jähiger Fahrzeuglenker befuhr den Spitzweidenweg mit seinem Pkw Opel und bog nach links ab. Hierbei übersah er die haltende Radfahrerin. In der Folge kam ...

