POL-HA: Zuviel Knoblauch? Mann randaliert in Pizzeria

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Zwischen Samstagabend (26.04.2025) und Montagmorgen (28.04.2025) wurde in einem Mehrfamilienhaus in der Henkhauser Straße in mehrere Keller eingebrochen. An den Kellerverschlägen befanden sich verschiedene Aufbruchspuren - neben Hebelmarken waren an einigen Verschlägen die Türriegel verbogen. Stellenweise war ersichtlich, dass die ...

mehr