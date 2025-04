Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall: Mehrere Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit

Hagen-Dahl (ots)

Im Stadtteil Dahl verursachte der Fahrer eines Sprinters am Dienstagmorgen (29.04.2025) einen Unfall, bei dem mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden und eine Person leichte Verletzungen davontrug. Der 47-Jährige war mit seinem Sprinter der Marke Mercedes-Benz um etwa 6.40 Uhr auf der Rummenohler Straße in Richtung Schalksmühle unterwegs, als ein vor ihm befindlicher Opel Astra auf Höhe der Heedfelder Straße verkehrsbedingt abbremste. Aus bislang ungeklärter Ursache stieß der Sprinter mit dem Opel zusammen, welcher wiederum in einen vorausfahrenden Opel Corsa geschoben wurde. Der 65-jährige Fahrer des Opel Astra wurde durch die Wucht des Zusammenpralls leicht verletzt und durch alarmierte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Zudem entstanden starke Schäden an den Fahrzeugen, wodurch sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. (rst)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell