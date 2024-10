POL-HS: Zwei Fahrzeuge aufgebrochen

Heinsberg-Grebben (ots) - Zwischen 17 Uhr am 29. Oktober (Dienstag) und 6.20 Uhr am 30. Oktober (Mittwoch) haben unbekannte Täter einen Citroen Transporter gestohlen. Der Transporter parkte in diesem Zeitraum auf der Albert-Schweitzer-Straße. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

mehr