Polizei Hagen

POL-HA: Versuchter Diebstahl in Pizzeria

Hagen-Mitte (ots)

Am Montagabend (28.04.2025) versuchte ein 22-Jähriger die Kasse einer Pizzeria zu entwenden. Kurz vor Ladenschluss gegen 22 Uhr betrat er das Lokal an der Hochstraße und lief zum Kassenbereich. Der dort befindliche Besitzer sprach den Mann an und hielt ihn aufgrund des Verdachts des Diebstahls fest. Daraufhin schlug der 22-Jährige ihn und lief aus dem Restaurant in Richtung Potthofstraße davon. Durch den Schlag wurde der 55-Jährige glücklicherweise nicht verletzt. An der Synagoge sprach der Flüchtige dort befindliche Polizeibeamte an, berichtete ihnen von dem Vorfall und gab an, dass er unschuldig sei. Der 55-jährige Besitzer der Pizzeria und ein Passant waren dem Mann gefolgt und schilderten den Einsatzkräften gegenüber ebenfalls ihre Beobachtungen. Die Beamten leiteten entsprechende Verfahren gegen den 22-Jährigen ein. Die Ermittlungen dauern an. (rst)

