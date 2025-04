Polizei Hagen

POL-HA: Zwei Anzeigen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennen - Führerscheine und hochmotorisierter BMW beschlagnahmt

Hagen (ots)

Am Samstag (26.04.2025) hielten Zivilpolizisten gleich zwei Autofahrer an, die weit über der zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch Hagen fuhren.

Gegen 01:15 Uhr fuhr eine Zivilstreife die Wehringhauser Straße in Richtung Haspe entlang. Auf Höhe der Bahnhofshinterfahrung fuhr ihnen in einer Kurve im Gegenverkehr ein Seat entgegen, der dazu die Gegenfahrbahn benutzte. Hier war es nur dem Zufall geschuldet, dass sich zu diesem Zeitpunkt keine Fahrzeuge im Gegenverkehr befanden. Die Beamten nahmen die Verfolgung über die Eckeseyer Straße auf. Nachdem die dortige Messstation zur Geschwindigkeitsüberwachung mit angepasster Geschwindigkeit passiert wurde, beschleunigte der Fahrer sein Auto auf circa 120 km/h. Wenig später schnitt er einen anderen PKW derart, dass dieser eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Auf der Becheltestraße gelang es den Polizisten, den 20-Jährigen anzuhalten und zu kontrollieren. Seine Einlassung: Er habe nur Spaß haben wollten und im Auto Musik gehört. Er sei maximal 120km/h gefahren. Die Beamten stellten den Führerschein des 20-Jährigen sicher, untersagten die Weiterfahrt und legten eine Anzeige vor.

Beinahe zur gleichen Zeit, gegen 01:30 Uhr, wurde eine zweite Zivilstreife auf einen 21-Jährigen aufmerksam, der in einer Ideallinie und mit quietschenden Reifen den "Vorhaller Kreisel" befuhr. Er beschleunigte den hochmotorisierten BMW auf der Herdecker Straße bei erlaubten 70 km/h auf zirka 120 km/h. In einer Rechtskurve überholte er im Gegenverkehr einen anderen Verkehrsteilnehmer. Auch er bremste im weiteren Verlauf vor einer Geschwindigkeitsüberwachungsanlage ab. Beim Anhalten stiegen fünf Personen aus dem vollbesetzten Auto aus. Der 21-jährige Fahrer gab an, dass es ihm leidtäte. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein und auch den BMW. Die Polizisten legten auch gegen ihn eine umfangreiche Anzeige vor. (hir)

