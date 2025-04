Polizei Hagen

POL-HA: Mann übergießt Sohn in Altenhagen mit heißer Flüssigkeit und begeht anschließend Suizid

Hagen-Altenhagen (ots)

Ein 55-jähriger Mann sprang am Montagmittag (28.04.2025) in Altenhagen aus dem Fenster seiner Wohnung im dritten Obergeschoss und verletzte sich dabei tödlich. Gegen 11.00 Uhr gingen bei der Hagener Polizei und Feuerwehr Meldungen über eine verletzte Person vor einem Mehrfamilienhaus in der Alexanderstraße ein. Erste Ermittlungen brachten die Erkenntnis, dass es sich bei der Person um einen 55-jährigen Mann handelte. Dieser hatte zuvor seinen 23-jährigen Sohn in der gemeinsamen Wohnung mit einer heißen Flüssigkeit übergossen und dabei schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Anschließend sprang der Mann in suizidaler Absicht aus dem Fenster. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verstarb der 55-Jährige noch vor Ort. Sein Sohn musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des tragischen Vorfalls dauern an. (sen)

