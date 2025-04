POL-HA: Zeuge sieht stark beschädigtes Auto und verständigt die Polizei

Hagen-Dahl (ots) - Am Samstagabend (26.04.2025) verletzte sich ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Dahl schwer. Der in Dortmund wohnhafte Mann fuhr gegen 18.00 Uhr mit seiner Suzuki über die Dahler Straße in Richtung Schalksmühle. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts ...

mehr