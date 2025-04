Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall in Dahl lebensbedrohlich verletzt

Hagen-Dahl (ots)

Am Samstagabend (26.04.2025) verletzte sich ein 31-jähriger Motorradfahrer bei einem Alleinunfall in Dahl schwer. Der in Dortmund wohnhafte Mann fuhr gegen 18.00 Uhr mit seiner Suzuki über die Dahler Straße in Richtung Schalksmühle. In einer Linkskurve verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte ersten Erkenntnissen zufolge nahezu ungebremst mit einer Hauswand. Bei dem Unfall zog der 31-Jährige sich lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Bochumer Krankenhaus geflogen. Für die Aufnahme des Verkehrsunfalls forderten die Hagener Polizeibeamten ein Verkehrsunfallaufnahmeteam des Polizeipräsidiums Essen an. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell