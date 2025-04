POL-HA: Falsche Microsoft-Mitarbeiter buchen hohen Geldbetrag von Konto einer 76-jährigen Frau ab

Hagen-Haspe (ots) - Am Samstagvormittag bemerkten zwei Pächter einer Kleingartenanlage in Haspe, dass in ihre Gartenhütte eingebrochen wurde. An einer Gartenhütte konnten Hebelmarken an einer Holztür festgestellt werden, entwendet wurde aber augenscheinlich nichts. An einer weiteren Gartenhütte wurde ein auf Kipp stehendes Fenster durch den oder die Täter geöffnet. Hier wurden dem Geschädigten eine ...

