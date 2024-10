Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Räuberischer Diebstahl | Discounter-Mitarbeiter bedroht

Mönchengladbach (ots)

Ein Mann hat am Montag, 21. Oktober, einen Mitarbeiter einer Discounter-Filiale an der Neusser Straße bedroht. Der 40-jährige Angestellte hatte den Unbekannten zuvor angesprochen, weil der Verdacht bestand, dass er Ware entwendet hatte.

Gegen 7.30 Uhr beobachtete der 40-Jährige einen Mann in der Filiale, der sich verdächtig verhielt und nach kurzem Zögern versuchte den Kassenbereich ohne zu bezahlen zu passieren. Weil er die Vermutung hatte, dass der Mann in seiner weiten Jacke, Ware versteckt haben könnte, sprach er den Verdächtigen an. Der Unbekannte holte daraufhin einen längeren Gegenstand aus der Jacke und hielt diesen drohend in Richtung des Angestellten. Laut dem 40-Jährigen könnte es sich bei dem Gegenstand um ein Messer oder einen Schraubendreher gehandelt haben. Aus Angst verletzt zu werden, verfolgte er den Mann nicht weiter, als der sich entfernte.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach dem Unbekannten führte nicht zum Erfolg.

Der Verdächtige wird wie folgt beschrieben: Der Mann ist etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß. Er hat einen schwarzen Vollbart und sein Erscheinungsbild wirkte auf den Mitarbeiter südländisch. Zum Tatzeitpunkt trug er eine rote Jacke mit Reflektoren und eine rote Kappe.

Die Polizei ermittelt wegen räuberischem Diebstahl und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell