POL-MG: Zwei Geschäftseinbrüche am Montag: Täter machen keine Beute

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 21. Oktober, haben Einbrecher vergeblich versucht, in zwei Geschäfte einzubrechen. In Lürrip wurde ein Verdächtiger von Mitarbeitern überrascht, im Rheydt stellte die Polizei zwei Personen im Bereich des Tatorts.

Gegen 4.15 Uhr am frühen Morgen fahndete die Polizei im Ortsteil Lürrip nach einem flüchtigen Verdächtigen: Der Mann hatte in einem Möbelhaus einen Alarm ausgelöst und war dort auf zwei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma getroffen. Er bedrohte die beiden mit einem Schraubendreher und flüchtete in Richtung Seestadt. Augenscheinlich hatte er zuvor ein Rolltor aufgebrochen und in einem dahinter liegenden Büro nach Wertsachen gesucht.

Die Angestellten beschrieben den Mann als etwa 50 Jahre alt und zwischen 1,50 und 1,60 Meter groß. Er sei von schmächtiger Statur, habe einen langen Bart, schlechte Zähne und zur Tatzeit verdreckte Arbeitskleidung und einen Anorak mit vielen Taschen getragen. In diesem Fall brachte die Fahndung kein Ergebnis.

Erfolgreicher war ein Streifenteam in Rheydt, später am selben Tag: Gegen 15.50 Uhr meldete ein Zeuge verdächtige Personen, die sich an einem leerstehenden Gebäude, einem ehemaligen Discounter, an der Mittelstraße aufhielten. Die Beamten trafen zwei Verdächtige (40 und 41 Jahre) im Bereich des Gebäudes an. Kurz darauf stellten sie Beschädigungen an einer Metalltür fest, die jemand gewaltsam hatte öffnen wollen.

Die Einsatzkräfte stellten die Personalien der beiden Männer fest, gegen die die Kriminalpolizei nun wegen versuchten Einbruchdiebstahls ermittelt. (et)

