POL-HA: Zwei Gartenlaubenaufbrüche in Haspe

Hagen-Haspe (ots)

Am Samstagvormittag bemerkten zwei Pächter einer Kleingartenanlage in Haspe, dass in ihre Gartenhütte eingebrochen wurde. An einer Gartenhütte konnten Hebelmarken an einer Holztür festgestellt werden, entwendet wurde aber augenscheinlich nichts. An einer weiteren Gartenhütte wurde ein auf Kipp stehendes Fenster durch den oder die Täter geöffnet. Hier wurden dem Geschädigten eine Akku-Bohrmaschine und Zigaretten entwendet.

Der Tatzeitraum liegt allerdings bereits zwischen dem Osterwochenende und dem jetzigen Samstag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (AB)

