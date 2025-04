POL-HA: Altpapiercontainer in Hagen-Emst ausgebrannt

Hagen-Emst (ots) - In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 01.30 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Monschauer Straße ein. Die Einbrecher überkletterten einen Balkon und brachen die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. Anschließend wurden alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt. Der entstandene Diebstahlschaden ...

