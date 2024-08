Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Platzvereis missachtet - Mann in Gewahrsam genommen

Warendorf (ots)

Am Freitag, 9.8.2024 suchte ein Mann gegen 22.50 Uhr eine Gaststätte auf der Emsstraße in Telgte auf. Allerdings hatte er für diese ein Hausverbot erhalten, an das er sich nicht hielt. Hinzugezogene Polizisten verwiesen den uneinsichtigen Telgter des Lokals und drohten Folgemaßnahmen an. Als der pöbelnde Mann gegen 23.50 Uhr erneut dort auftauchte, nahmen die Beamten den aggressiven 58-Jährigen zur Durchsetzung des Platzverweises für mehrere Stunden in Gewahrsam.

