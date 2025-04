POL-HA: 54-Jährige alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Hagen-Dahl (ots) - Am Mittwoch (23.04.2025) schlugen Einbrecher in der Prioreier Straße zu. Die Täter drangen zwischen 04:45 Uhr und 15:50 Uhr in die Erdgeschosswohnung ein. Dazu hebelten sie in mehreren Versuchen bis zum Erfolg die Terrassentür auf. Danach durchwühlten sie in allen Räumen Schränke und Schubladen. Die Einbrecher flohen mit mindestens drei Uhren im Wert von mehreren hundert Euro. Die Kriminalpolizei ...

