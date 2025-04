BPOLI-WEIL: Bundespolizei nimmt verurteilten Mann fest

Basel (ots) - Vor vier Jahren verurteilte ein Gericht einen 31-Jährigen zu einer Geldstrafe. Anstatt zu bezahlen tauchte der Mann unter. Er wurde jetzt in einem Fernzug an der Schweizer Grenze festgenommen. Am Montagabend (31.03.2025) geriet der Mann am Badischen Bahnhof Basel, in einem Fernzug nach Deutschland, in die Kontrolle der Bundespolizei. Da die Person keine Ausweispapiere vorlegen konnte, erfolgte die ...

mehr