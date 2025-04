Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Hagen-Emst (ots)

In der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 01.30 Uhr brachen Unbekannte in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Monschauer Straße ein. Die Einbrecher überkletterten einen Balkon und brachen die Terrassentür der Erdgeschosswohnung auf. Anschließend wurden alle Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Die Täter erbeuteten Schmuck und entkamen unerkannt. Der entstandene Diebstahlschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und übernahm die weiteren Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei unter der Rufnummer 02331 986 2066. (ko)

