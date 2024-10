Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Auseinandersetzung mit Messer und Täterfestnahme

Geseke (ots)

In der Nacht von Freitag (04.10.) auf Samstag erhielt die Polizei Kenntnis von einer Auseinandersetzung unter Verwendung eines Messers in der Delbrücker Straße in Geseke. Ein 18-jähriger Mann mit georgischer Staatsangehörigkeit war gegen 22.50 Uhr auf der Straße mit Personen in einer Gruppe aneinandergeraten, hatte zwei dieser Personen mittels Faustschlag sowie mit einem Messer leicht verletzt und versuchte, weiter auf einen der Kontrahenten einzuwirken. Von seinen anwesenden Eltern konnte er jedoch davon abgehalten werden. Der alkoholisierte Angreifer hatte sich nach der Tathandlung und noch vor Eintreffen der ersten Polizeikräfte in seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Delbrücker Straße zurückgezogen. Zum Zwecke seiner Festnahme wurden aufgrund der vorliegenden Umstände Spezialkräfte angefordert. Diese konnten den Täter wenig später in der Wohnung überwältigen und zur Polizeiwache verbringen. Der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde der Sachverhalt vorgetragen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahme und Sicherstellung des eingesetzten Messers wurde der 18-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.(sn)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell