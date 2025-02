Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nicht abgekühlte Asche setzt Gartenhaus in Vollbrand

Mechernich-Weyer (ots)

Am Samstag (22. Februar) geriet gegen 1.30 Uhr ein Gartenhaus in der Straße Am Pützend in Mechernich-Weyer in Brand.

Aufgrund einer mit Asche befüllten Mülltonne, geriet das Gartenhaus in Vollbrand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand war die Asche noch nicht vollständig abgekühlt.

Das Feuer griff von der Mülltonne auf das Holzgartenhaus über.

Die Mülltonne befand sich vor dem Gartenhaus.

Die 53-jährige Eigentümerin versuchte den Brand zunächst eigenständig zu löschen, der Löschversuch scheiterte jedoch.

Das Feuer konnte im Anschluss von der Feuerwehr gelöscht werden.

Der 62-Jährige Hauseigentümer wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgas-Intoxikation von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Das Gartenhaus wurde bei dem Brand vollständig zerstört.

