Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geparktes Auto beschädigt und weggefahren

Northeim (ots)

Northeim, Medenheimer Straße, Montag, 14.10.2024, 11.05 Uhr

NORTHEIM (Wol) - Hinweise einer Zeugin führen nicht zur Aufklärung.

Am Montag gegen 14.05 Uhr beobachtete eine 49-jährige Zeugin eine Verkehrsunfallflucht. Die Zeugin beobachtete wie ein graues Auto, vermutlich der Marke BMW, beim Einparken am Fahrbahnrand der Medenheimer Straße einen VW an der hinteren Stoßstange beschädigte und anschließend vom Unfallort wegfuhr.

Die Zeugin erkannte zwar Fragmente des Kennzeichens, welche jedoch nicht zur Aufklärung der Verkehrsunfallflucht führten.

An dem VW entstand ein Sachschaden von ca. 3.000 Euro.

Weitere mögliche Zeuginnen und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 91480.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell