POL-NOM: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Northeim (ots) - Northeim, Am Münster, Freitag, 13.10.2024, 10.00 - 14.00 Uhr NORTHEIM (mil) Am Sonntag, den 13.10.2024, fand zum wiederholten Mal eine Veranstaltung der AfD im Bürgerhaus, Am Münster, statt. Darüber hinaus wurde im Vorfeld eine Gegenveranstaltung in Form einer ortsfesten Versammlung der sog. "Omas gegen Rechts" angemeldet. Etwa 30 Menschen nahmen ...

mehr